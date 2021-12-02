بايدن يدعو الكونغرس للموافقة على نقل المعلومات حول الدفع النووي البحري إلى أستراليا

بايدن يدعو الكونغرس للموافقة على نقل المعلومات حول الدفع النووي البحري إلى أستراليا

واشنطن – أحال الرئيس الأمريكي جو بايدن أول اتفاقية في إطار تحالف “أوكوس” بين أستراليا وبريطانيا وأمريكا، إلى الكونغرس ودعاه للموافقة على نقل المعلومات حول الدفع النووي البحري إلى أستراليا.

وقال بايدن في بيان وزعه البيت الأبيض الأربعاء: “لقد وافقت على الاتفاقية وأوعزت بتطبيقها وأدعو الكونغرس للتعاطي معها بإيجابية”.

وأضاف بايدن: “في رأيي الاتفاقية تفي بجميع متطلبات القانون الأمريكي”، مشيرا إلى أن حكومات أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة “تشرع في مشاورات لمدة 18 شهرا بهدف إيجاد أفضل طريقة لتزويد الأسطول الأسترالي بغواصات نووية في أسرع وقت ممكن”.

وحسب البيان، فإن الاتفاقية ستسمح للأطراف الثلاثة “بالتواصل وتبادل المعلومات حول الدفع النووي البحري وتبادل المعلومات الحساسة التي قد تكون مطلوبة خلال المشاورات الثلاثية”.

يتطلب القانون الأمريكي من الكونغرس مراجعة الاتفاقية والموافقة على نقل البيانات المتعلقة بالمجال النووي إلى أستراليا.

وأعلنت واشنطن ولندن وكانبيرا عن إنشاء تحالف “أوكوس” AUKUS الأمني في 15 سبتمبر الماضي. وتشمل الاتفاقات التي توصلت إليها الدول الثلاث خططا لبناء ثماني غواصات نووية على الأقل لأستراليا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتزويد قواتها المسلحة بصواريخ “كروز” المجنحة الأمريكية.

المصدر: وكالات