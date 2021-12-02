اليابان – استدعت بكين السفير الياباني لدى الصين على خلفية “تصريحات خاطئة جدا” أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي حول تايوان، حسبما أعلنت الخارجية الصينية اليوم الخميس.

يأتي ذلك وسط تنفيذ الطيران الحربي الصيني عددا قياسيا من التوغلات في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في نوفمبر في الأشهر الماضية، ومخاوف تايوان وحلفائها الغربيين مثل الولايات المتحدة واليابان، من عمل عسكري من قبل الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتوعدت بإعادة ضمها يوما ما.

وحذر آبي الأربعاء من أن حالة طوارئ لتايبيه ستكون حالة طوارئ لليابان أيضا، وأنه “يتعين على الناس في بكين وخصوصا الرئيس شي جين بينغ ألا يخطئوا حكمهم في ذلك”، مضيفا أن “مغامرة عسكرية ستكون ممرا يؤدي إلى انتحار اقتصادي”.

وردا على ذلك استدعت الخارجية الصينية السفير الياباني هيديو تارومي مساء الأربعاء وأبلغته بأن التصريحات “تدخل صارخ” في الشؤون الداخلية للصين.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية هوا تشونينغ قوله: “في التاريخ، شنت اليابان حربا عدوانية ضد الصين وارتكبت جرائم مشينة بحق الصينيين.. ليس لديها الحق أو السلطة للإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول المسألة التايوانية”.

في وقت سابق هذا الأسبوع كشف البنتاغون خططا لتعزيز انتشاره العسكري والقواعد الموجهة ضد الصين بالإضافة إلى تحديث المنشآت العسكرية في غوام وأستراليا وتوسيعها.

ومع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن تكون اليابان في موقع صعب بين قوتين عالميتين كلاهما شريك تجاري رئيسي.

غير أن الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة تنتقد صراحة وبشكل متزايد التوسع البحري للصين والتعزيزات العسكرية، واحتجت علنا على تواجد سفن صينية حول جزر صغيرة متنازع عليها.

المصدر: أ ف ب