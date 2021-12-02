الصين – أكد وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية تقدرر عاليا، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات بين الدولتين.

وذكر المتحدث الصيني، أن بلاده تؤمن بالتطور الناجح للاتصالات الثنائية المشتركة.

وأضاف المتحدث، في إفادة صحفية: “نحن نقدر عاليا التصريحات الإيجابية للرئيس بوتين. ونحن نؤمن بشكل راسخ أن العلاقات الروسية-الصينية في الحقبة الجديدة ستصبح دائمة وأكثر نضجا واستقرارا”.

وأشار وانغ ون بين، إلى أنه بفضل التعاون الناجح على مستوى قادة البلدين، تعمل الصين وروسيا باستمرار على تعزيز العلاقات الودية للشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشدد المتحدث على أن بكين وموسكو، تساهمان في التطور والتنمية العالمية، من خلال تعزيز المشاريع المشتركة على الساحة الدولية.

يوم الثلاثاء الماضي، أعلن بوتين، أن العقوبات الغربية ضد بكين غير مبررة، وتتعارض مع القانون الدولي.

ونوه بوتين، بأن إنشاء الشراكة الأمنية AUKUS (بين أستراليا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة)، يعد مثالا على الأعمال المعادية للصين.

وأكد بوتين على أن روسيا ليست قلقة بخصوص نمو الإمكانات العسكرية للصين، وذلك للمستوى العالي للعلاقات بين بكين وموسكو.

المصدر: تاس