روسيا – أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا تساهم كثيرا في تعزيز القدرة الدفاعية لصربيا، وتوسع التعاون العسكري والتقني العسكري معها.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين عن شراء منظومات دفاع جوي روسية جديدة من طراز “بانتسير”.

وأضاف فولين، خلال مباحثات مع نظيره الروسي: “حصلنا على صواريخ كورنيت. استلمنا الدبابات وناقلات الجند المدرعة وسنشتري بانتسير جديدة”.

ووصف فولين نظيره الروسي، بصديقه الشخصي وبصديق صربيا.

بدوره قال شويغو: “نواصل تعاوننا العسكري مع صربيا، ونجري تدريبات مشتركة وعددها يتزايد كل عام. برنامج التعاون العسكري بين الدولتين آخذ في التوسع. كما يسير التعاون العسكري- الفني بشكل جيد. البرنامج الذي حددناه قبل سنوات عديدة يتم تنفيذه على مراحل وفي الوقت المحدد وبالكميات التي اتفقنا عليها”.

وأشار شويغو إلى أن التعاون الثنائي بين موسكو وبلغراد متعدد الأوجه، ويتطور بشكل ديناميكي في مختلف المجالات، بما في ذلك في المجال العسكري.

المصدر: تاس