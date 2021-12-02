ليبيا – ذهبت العضو المقاطعة لمجلس النواب ربيعة بوراس الممثلة للأمازيغ في ملتقى الحوار السياسي إلى أن الطعون الانتخابية لن تغير شيئًا؛ فالواقع لن يغيره إلا الحوار الذي ينتج عنه اتفاق سلام شامل، يضمن للجميع العيش وفق قواعد وأسس عادلة.

بو راس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الأربعاء قالت: إن إشعال الأزمات في المدن الرئيسية لتصفية الخصوم، وتحشيد السلاح، ومنصات التواصل الاجتماعي والمحاكم والمال، واعتباره وسيلة لتحقيق العدالة، واستخدامه كأداة للاغتيال المعنوي وتقويض إرادة الشعب بالخطب الرنانة، وتوزيع صكوك الوطنية وفق الحاجة، لن يحقق لنا جميعًا أي فائدة، مؤكدة أن الليبيين لن يقبلوا من جديد أن يكونوا ضحايا للفائزين والخاسرين، ورهينة لتجارب القيادات الفاشلة، ووقودًا لعناوين بدون مشاريع.

ونوهت إلى أن الشعب يريد شخصيات تتمتع بالحكمة والقوة لكي تحتوي جميع الليبيين، وتخفض صوت السلاح وخطاب الكراهية، وتتحدث عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وانتهت قائلة: “لا نريد جماعة تقاتل من أجل امتلاك السلطة، ولا نريد دماءً أو مقابر، أو أزمات اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية، ونريد دولة تتمتع بالهدوء والاستقرار، تحتوي الجميع دون تمييز”.