ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على الاضطرابات التي صاحبت الطعن المقدم من المترشح سيف الإسلام القذافي، والتي دفعت وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى اقتراح تأجيل الانتخابات.

بوقعيقيص أوضحت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من وجهة نظرها، فالاختصاص المكاني وفقًا لقانون المرافعات الليبي المكمل لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية يمكن تجاوزه، بشرط موافقة الخصم وقبوله.

وتابعت: “لذلك في الجلسة الأولى كان من الأوفق أن يرفع سيف الإسلام طعنه في بنغازي أو طرابلس، على أن تقبل المفوضية ذلك باعتبارها الخصم في الطعن، أما بخصوص طعن الزاوية، فهو حتمًا معدوم لعدم الولاية، وأستغرب أن تخوض فيه المحكمة التي أصدرته من الأساس، (وأنتظر ملاحظات زملاء المهنة والقانون )”.