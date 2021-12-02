الولايات المتحدة – أظهر مؤشر “أدوبي” للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت، يوم أمس الاثنين، حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

وتتوقع “أدوبي” أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، وتتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.

فـ”اثنين الإنترنت” هو يوم للتجارة الإلكترونية، ويأتى فى أول اثنين بعد عيد الشكر مباشرة، ويعد ثانى أكبر يوم للتسوق في أمريكا، ويحقق أكبر قدر من المبيعات الإلكترونية، فمثلما تفعل المتاجر التقليدية فى الجمعة السوداء، عادة ما يقدم تجار التجزئة عبر الإنترنت عروضا ترويجية وخصومات ومبيعات خاصة فى هذا اليوم، بل قد تكون أفضل فى طرح صفقات حصرية على مواقع الإنترنت فقط.

المصدر: رويترز