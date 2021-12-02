ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية على الأحداث الجارية في ليبيا خلال الاستعدادات الجارية لإجراء وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الانتخابات قد تتأجل أو تعود البلاد إلى دوامة العنف من جديد على خلفية الانقسامات السياسية العميقة المتمثلة في رفض أطراف ليبية لقانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الذين أقرهما مؤخرًا مجلس النواب.

ووفقًا لما أفاد به المحلل السياسي جلال حرشاوي، فإن العملية الانتخابية التي فرضها مجلس النواب هشة للغاية وغير مكتملة وفيها خلل وظيفي في ظل تآكل المؤسسات بالعاصمة طرابلس بفعل الفصائل السياسية، ما يعني أن محركات العنف والاستقطاب قد تكون حاضرة وإن تمت الانتخابات.

ووصف التقرير منع القضاة من عقد جلسة في مدينة سبها للنظر في الطعن المقدم من قبل المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي على خلفية استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات من السباق الانتخابي بالأمر المشؤوم الذي يهدد سير الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وبين التقرير أن السياسيين في ليبيا يتجادلون فيما بينهم بشأن الانتخابات، فيما يتسائل الناخبون عن الكيفية التي سيدلون بها بأصواتهم بشكل آمن في ظل انتشار الميليشيات والقوى الأجنبية على الأرض، فيما حذر حرشاوي من عدم الجري وراء وهم ضمان الأمن في كافة مراكز الاقتراع في ليبيا.

وتابع حرشاوي أنه سيكون هنالك تزوير ومقاطعات وحواجز وترهيب للناخبين واشتباكات، في وقت يبقى فيه السيناريو الأكثر تفاؤلًا هو عدم حصول مخالفات كبيرة. فيما قالت الخبيرة في الشؤون الليبية “كلوديا غازيني”: إن أساس كل هذه المشاكل هو وجود قانون انتخابي غامض ومتناقض.

وأضافت “غازيني” بالقول: “من المستبعد جدًا إجراء الانتخابات؛ لكن تحالفًا على المستوى الدولي يواصل الإصرار على وجوب إجرائها في الـ24 من ديسمبر الجاري، وإن تم المضي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، فإن النتائج لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق”.

ترجمة المرصد – خاص