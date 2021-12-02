ليبيا – أقام مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية الجفرة جلسة حوارية عن الانتخابات وطريق الوصول للسلطة بمشاركة مثقفين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدني.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد شدد المشاركون في الجلسة على أهمية المشاركة بجدية في العملية الانتخابية من كافة أفراد المجتمع رجالًا ونساء، وخوض هذه التجربة وانتخاب من يرون فيه القدرة لتولي زمام الأمور في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.

وأكد المشاركون أن هذه المرحلة من تاريخ ليبيا هي الأصعب، وعلى الليبيين تجاوزها والتعالي على المصالح الشخصية والجهوية والحزبية والنفعية. فيما أشار مدير المكتب عبد الناصر السنوسي إلى أن الجلسة هي ضمن سلسة من الندوات وورش العمل والمحاضرات للتوعية والتثقيف والتعريف بالعملية الانتخابية.