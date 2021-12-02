دمشق.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية

سوريا – انطلقت امس بدمشق فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين عرب وسوريين.

وينعقد المؤتمر في فندق داماروز، وينظمه الاتحاد بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، واتحاد تكنولوجيا المعلومات، واتحاد القياس والمعايرة، برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “الاستثمار في المدن الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية” مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون عرب وسوريون معنيون ومهتمون بإدارة المدن الصناعية والاستثمار فيها.

المصدر: سانا