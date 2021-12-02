مصر – أكد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول تنجز رحلتها إلى ميناء الإسكندرية للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية- المصرية المشتركة.

وأضاف المكتب الصحفي: “ستدخل السفن الروسية إلى الميناء المصري بشكل رسمي في 3 ديسمبر. وتضم المجموعة البحرية الروسية، الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش على سطحها مروحية، وسفينة الدورية دميتري روغاتشيف، وقاطرة الإنقاذ SB-742”.

وستجري المناورات التي تحمل اسم “جسر الصداقة -2021″، في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، في منطقة خليج الإسكندرية.

يشار إلى أن مناورات “جسر الصداقة” الروسية ـ المصرية تقام منذ عام 2015 . وجرت في عام 2020 في البحر الأسود، بدخول السفن المشاركة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

المصدر: نوفوستي