شاهد.. الصور الأولى لضبط مخدرات بملايين الجنيهات قادمة من تركيا إلى مصر

شاهد.. الصور الأولى لضبط مخدرات بملايين الجنيهات قادمة من تركيا إلى مصر

مصر – تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة في مصر من ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من تركيا.

وتمكنت الإدارة العامة لجمارك البريد برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة أثناء إنهاء الإجراءات بجمرك البريد المصري.





وقام مأمور التعريفة بالكشف عن طرد قادم من تركيا وجد بداخله ملابس وأحذية ومأكولات مخفي داخلها مادة يشتبه في كونها مخدرة.

وبلغ وزن المادة 4 كيلوغرامات و200 غرام وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت أن تلك المادة هي مخدر الأيس.

وبناء عليه قررت جمار البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

المصدر: RT