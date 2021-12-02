إنجلترا – أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

حاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.

وأضاف المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 بعد عام من حصده لقب دوري أبطال أوروبا “بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول.

“خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم، لم نكن مقنعين من قبل مثل الليلة ولهذا السبب فزنا بالمباراة وأنا سعيد للغاية بذلك”.

وأحرز محمد صلاح هدفين وفيما بينهما افتتح جوردان هندرسون، الذي صنع هدف المهاجم المصري الأول، التسجيل واختتم ديوجو جوتا الرباعية.

وفي تصريحات أخرى لشبكة “أمازون برايم” للبث الرقمي التدفقي، عبر كلوب عن إعجابه بكيفية تسجيل صلاح لهدفه الثاني في اللقاء، وقال: “لقد كان غاضبا بعد المباراة! أراد أن يسجل الهدف الثالث، أنا لا آخذ هذه الأشياء على هذا النحو”.

وتابع: “أما بالنسبة لهدفه الثاني، عليك استغلال هذا النوع من الأخطاء، لقد وضع مو صلاح لاعب إيفرتون شيموس تحت ضغط للفوز بتلك الكرة، ثم تحولت إلى فرصة جيدة للتسجيل”.

وكال هندرسون قائد ليفربول المديح لصلاح الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا في 14 مباراة.

وقال “يقدم أداء مذهلا طيلة الموسم ولا تريد مواجهته في الوقت الحالي. هذا يجعل مهمتي أسهل لأن يكفي تمرير الكرة له وسينطلق ويضعها في الشباك. قدم أداء مذهلا”.

المصدر:”وكالات”