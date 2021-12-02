ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي بعدد من وزراء خارجية دول الساحل والصحراء.

وأشار بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا إلى أن اللقاء جاء على هامش مشاركة كتي في المنتدى الثامن الصيني الإفريقي، وفيه دعا لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية هذه الدول في العاصمة طرابلس، لدعم مساعي الاستقرار والسلام في ليبيا.

وحث المجتمعون ليبيا على نقل مطلبها هذا للخارجية التشادية لترتيب كل ما من شأنه عقد هذا الاجتماع في موعد يحدد لاحقًا.