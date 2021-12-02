إنجلترا – نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع “تويتر”، الهدف العالمي لنجمه المصري محمد صلاح في شباك إيفرتون خلال المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من “البريميرليغ”.

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 19 و64 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة “الريدز” بنتيجة 4-1.

ونشر حساب ليفربول فيديو لهدف “الفرعون” المصري الثاني وأرفقه بعبارات المديح: “مبهر، مذهل، رائع، عظيم، سريع، ذكي.. صلاح الملك”.

واستغل صلاح خطأ فادحا من مدافع إيفرتون الذي فشل في ترويض الكرة، ليستغل “الفرعون” الموقف بأفضل طريقه عندما سيطر على الكرة بسرعة وانطلق من منتصف الملعب نحو مرمى الخصم متقدما على مدافعي إيفرتون الذين طاردوه دون جدوى، قبل أن يرسلها صلاح باتقان على يسار حارس المنافس لتعانق شباكه.

وهذا الهدف هو الـ19 لصلاح في 19 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، مقسمة على 13 هدفا في الدوري الإنجليزي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ولا يقل هدف صلاح الأول في شباك إيفرتون جمالية عن هدفه الثاني حين مرر له زميله جوردان هندرسون كرة طويلة روضها النجم المصري بروعة قبل أن يرسلها للشباك بيسراه عن يمين حارس إيفرتون.

يذكر أن صلاح توج الاثنين الماضي بجائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقدم سنويا لأحد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

المصدر: RT