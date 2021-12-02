ليبيا- أكد المدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك أن تركيا وجماعاتها الإرهابية تخشى وصول رئيس قوي في انتخابات ليبيا.

مبارك أوضح في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد أن مردَّ هذه الخشية هو قيام هذا الرئيس بمحاربة الإرهاب الذي تعتمد عليه تركيا في تحقيق أطماعها في الغرب الليبي.

وكتب مبارك: “تضحك وأنت ترى مصطفى التريكي وأبو عبيدة الزاوي يتحدثون عن انتخابات 2022، سيظل الإرهاب مسيطرًا على غرب ليبيا حتى وصول رئيس قوي يضع مصلحة ليبيا أولًا”، فيما أوضح مبارك أن السوريين والدواعش في الزاوية ومصراتة وغيرهما يخشون من الانتخابات.