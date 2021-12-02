مصر.. أول تعليق من أرملة الطيار المفصول بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

مصر.. أول تعليق من أرملة الطيار المفصول بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

مصر – أوضحت غادة المستكاوي، أرملة الطيار أشرف أبواليسر، إنها تتواصل حاليا مع المحامي الخاص بها لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تغريم الفنان محمد رمضان بـ6 ملايين جنيه.

وأيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الخميس، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان، 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية “أزمة كابينة الطائرة”.

وأضافت أرملة الطيار في تصريح لمصراوي، الأربعاء: “لن نتصالح أو ندخل في أي مفاوضات مع محمد رمضان، مفيش جديد لغاية دلوقتي، بس المحامين بيشوفوا إزاي ننفذ الحكم”.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

المصدر: “مصراوي”