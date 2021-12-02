الولايات المتحدة – هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بأكثر من 11% يوم امس بعد مكاسب سجلتها في الجلسة السابقة متأثرة بتوقعات بطلب أقل من المعتاد للتدفئة على مدار الأسبوعين المقبلين.

وفي اليوم الأول لتداولها، هبطت عقود الغاز تسليم يناير بنحو 63 سنتا، أو 11.45 في المئة، لتسجل عند التسوية 4.854 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أسوأ يوم للعقود لأقرب استحقاق منذ يناير 2019.

ويقول تجار إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه، إذ أن سعر المليون وحدة حرارية يعادل 5 دولارات، مقابل نحو 30 دولارا للكمية ذاتها في أوروبا، و35 دولارا في آسيا.

المصدر: “رويترز”