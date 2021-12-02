ليبيا – تباحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو أمس الأربعاء مع ممثلين عن مراكز علاج العقم بليبيا، حول تنظيم السياسات والإجراءات المتعلقة بعمل المراكز .

المجتمعون ناقشو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة احتياجات المراكز من مختلف بنود الإمداد الطبي، إلى جانب تنفيذ برامج تأهيل وتدريب للعناصر الوطنية، وصيانة وتجهيز المراكز التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتطوير، فضلًا عن دعم برامج البحث العلمي بشأن العقم، وميكنة خدمات العقم، وتبادل المعلومات بين الوزارة والمراكز بواسطة المنظومات الإلكترونية.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور ممثلين عن مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، ومركز علاج العقم بمدينة الزاوية، ومركز علاج العقم بمدينة طرابلس، ومركز علاج العقم بمدينة مصراته، ومركز علاج العقم بمنطقة سبها، ومركز تشخيص وعلاج العقم بمدينة غريان.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.