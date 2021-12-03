رام الله – أُصيب، الجمعة، 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم فتى أُصيب في عينه، خلال مواجهات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) أحمد جبريل، أن فتى فلسطينيا أُصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، ونُقل لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عند “جبل صبيح” في بلدة بيتا جنوبي نابلس (شمال).

وأضاف جبريل في تصريح وصل وكالة الأناضول، أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت خلال المواجهات عند “جبل صبيح” مع 5 إصابات أخرى بالرصاص المعدني الملف بالمطاط، و 23 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وضابط إسعاف أصيب بجروح في يده، وجرى علاجها ميدانياً.

وقال جبريل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بحفر الطرق المؤدية إلى “جبل صبيح”، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف إلى الإصابات، وجري علاج المصابين من خلال الفرق الميدانية من أطباء وضباط إسعاف ومتطوعين.

ومنذ أشهر، تدور مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية، في بلدة بيتا، للمطالبة بإعادة أراض تقع على قمة جبل صبيح في البلدة، لأصحابها بعد أن استولى عليها الجيش.

وفي قرية بيت دجن شرقي نابلس، أفاد جبريل، أن المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة ٣ شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي، و ١٨ إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وتم علاجها ميدانياً.

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

وينظم الفلسطينيون، مسيرات، خلال أيام الجمعة، في عدة مواقع بالضفة، احتجاجا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الأناضول