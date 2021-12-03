روسيا – المواطنون الروس بحاجة إلى راتب قدره 178000 روبل ( 2405 دولارات تقريبا) كل شهر كي يشعروا بالسعادة.

اقتنع بذلك موقع SuperJob الروسي الذي أجرى استطلاع الرأي بهذا الشأن.

وقال الموقع إن متوسط راتب الساعدة المالية ارتفع منذ مطلع العام الجاري بمقدار 12 ألف روبل، لكن هذا المعدل لم يبلغ بعد قيمته القياسية حيث قال الروس عام 2017 إنهم بحاجة إلى 184000 روبل شهريا ليشعروا بالسعادة.

يذكر أن الرجال بحاجة إلى راتب أكبر، مقارنة بالنساء (303000 مقابل 155000 روبل). كما تختلف المعدلات من منطقة إلى أخرى.

وعلى سبيل المثال فإن سكان موسكو بحاجة إلى 228 ألف روبل كل شهر، وبعدها سكان فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا والذين أعلنوا أنه تكفي لهم 204000 روبل ليشعروا بالسعادة.

وقالت مساعدة الأستاذ في قسم الإحصاءات في جامعة “بليخانوف” الاقتصادية بموسكو، أولغا ليبيدينسكايا، إن راتب السعادة يعد عاملا نفسانيا ومؤشرا لتقييم الذات. ويتوقف المبلغ على العمر والجنس ومكان الإقامة. وكلما تقدم المواطن سنا تزداد الرغبة بالأموال وأضافت أن توسيع طيف الحاجات مع بلوغ عمر 45 عاما يزيد من حجم العائدات المرغوب بها بنسبة 50 – 45 %.

المصدر: إر بي كا