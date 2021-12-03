التحالف العربي: نفذنا 13 عملية ضد الحوثيين في مأرب وقتلنا أكثر من 90 عنصرا

التحالف العربي: نفذنا 13 عملية ضد الحوثيين في مأرب وقتلنا أكثر من 90 عنصرا

اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه نفذ 13 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه “أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

واس+RT