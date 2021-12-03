الذهب يرتفع والدولار مستقر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب يرتفع والدولار مستقر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لكن استقرار الدولار حد من مكاسب المعدن الأصفر مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 7:38(ت.غ)، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 2.94 دولار أو بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1771.74 دولار للأوقية.

وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 9.3 دولار أو بنسبة 0.53 بالمئة، إلى 1772 دولارا للأوقية.

لكن أسعار عقود المعدن النفيس ما زالت أقل بنحو 20 دولارا أو بنسبة 1.1 بالمئة عن إغلاقها الأسبوع الماضي، حيث خفت بريق الذهب مع تزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية في وقت أبكر مما كان مقدرا سابقا.

وحد من مكاسب الذهب استقرار الدولار قرب أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2020، وسط غموض فرضه متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

والجمعة، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 96.88 نقطة.

ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب، حيث يزيد كلفة اقتناء المعدن الأصغر على حاملي العملات الأخرى.

ويواجه المركزي الأمريكي ضغوطا لتسريع سحب التحفيز النقدي من الأسواق ورفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتسارع.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 6.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ 31 عاما، لكن المركزي الأمريكي يصر على أن ارتفاع التضخم “عابر”.

وشهدت لهجة الاحتياطي الفدرالي تغيرا الأسبوع الماضي، حين عبر رئيسه جيروم باول، في شهادة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مخاوف بأن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا.

ومن المقرر ان تصدر في وقت لاحق الجمعة، بيانات الوظائف الأمريكية لنوفمبر/تشرين الثاني، التي تعطي مؤشر أكثر وضوحا بشأن توجهات المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن تدعم الدولار وتقلل من جاذبية الذهب.

الأناضول