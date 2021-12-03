ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف أن ملف الطعون والاستئناف شق قانوني متروك الآن في يد القضاء.

الشريف وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس، أشار إلى أن التجهيزات للعملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز، وفق المراحل التي وضعتها المفوضية.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بلغ 2 مليون و480 ألف من أصل 2 مليون و800 ألف، فيما بلغ عدد الرجال مليون و440 ألفًا، وعدد النساء مليون و40 ألفًا.

كما لفت إلى أن نسبة المواطنين المسجلين في السجل الانتخابي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية بلغ 86%.

ونبه الشريف إلى ان المفوضية ستسترجع البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها من جميع الدوائر، لشطبها من قوائم يوم الاقتراع.

الشريف أكد أن المفوضية ستقوم بإرسال قوائم بأسماء المسجلين الذين تسلموا بطاقاتهم إلى مراكز الاقتراع، ليستطيعوا الإدلاء بأصواتهم.