القاهرة: إثيوبيا ترفض التنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي في سابقة لم تحدث

القاهرة: إثيوبيا ترفض التنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي في سابقة لم تحدث

مصر – أوضح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن “إنشاء إثيوبيا سد النهضة بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق في التشغيل بينه وبين السد العالي، هو سابقة لم تحدث من قبل”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عبد العاطي بمقر وزارة الخارجية المجرية على هامش مشاركته في مؤتمر “كوكب بودابست للتنمية المستدامة” المنعقد في المجر.

وأشار عبد العاطي إلى أن “الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه إثيوبيا”.

وأكد أن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات، التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.

وأضاف: “وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم، يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.

كما أشار إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، وبينها خزان أوين في أوغندا، الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا، مثل سدود تكيزي، وشاراشارا، وتانا بلس.

المصدر: RT