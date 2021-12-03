ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الخميس رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الذي استعرض أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المفوضية والخطوات المتخذة لضمان إجراء الانتخابات بكل انسيابية، بتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.

النويري استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الإطار القانوني والدستوري الذي اعتمده البرلمان فيما يخص العملية الانتخابية لتمهيده الطريق لإجراء انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

بدوره أشاد الكوني بالدور الهام للبرلمان والمفوضية فيما يخص الانتخابات، مؤكدًا استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في موعدها تكون فيها الكلمة للشعب باختياره من يقود دفة البلاد والوصول بها لمرحلة الاستقرار والتنمية والازدهار.