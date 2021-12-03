المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أن اللجنة العسكرية 5+5 وجهت مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا.

وأضاف المحجوب: “ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية”.