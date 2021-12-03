ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب الخميس إن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) توجهت اليوم إلى تركيا وبعدها تتوجه إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أن اللجنة العسكرية 5+5 وجهت مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا.
وأضاف المحجوب: “ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية”.
ونوه بأنه خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولًا زمنيًا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف، بدءًا من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة، وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني.