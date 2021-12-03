ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و117 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.3 بالمائة، من أصل4386 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء2177 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 352416 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 16384 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5480 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1732259 والمطعمين بالجرعة الثانية 690563.