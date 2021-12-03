واشنطن – حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد أمام البيت الأبيض امس الخميس إيذانا ببدء موسم العطلات.

وشارك في برنامج الاحتفال المغنيان، باتي لابيل وبيلي بورتر وكريستين شينويث، فيما أشرف بايدن على العد التنازلي الذي أعقبته إضاءة شجرة عيد ميلاد رصعت في أعلاها بنجم لامع.

وقال الرئيس الأمريكي بالمناسبة إن الشجرة دائمة الخضرة “تذكرنا بأنه حتى في أكثر أيام الشتاء برودة وظلاما، ستعود الحياة”.

وأعرب بايدن الذي كشف النقاب عن إجراءات جديدة لمكافحة جائحة “كوفيد-“19 خلال فصل الشتاء، عن مواساته لأولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا، كما أشاد بأفراد الجيش وعائلاتهم، قائلا: “نشعر أنا وجيل، بالامتنان بشكل خاص لأفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم. ونحتفظ أيضا في قلوبنا بأولئك الذين فقدوا أحباءهم بسبب هذا الفيروس أو بسبب أي حدث قدري أو حادث قاس”.

وفي شأن ذي صلة، احتفلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف وهو يهودي يوم الأربعاء بعيد الأنوار “حانوكا” بإضاءة شمعدان في البيت الأبيض.

المصدر: رويترز