دبي – بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائهما في دبي، في إطار زيارة يجريها ماكرون إلى معرض “إكسبو 2020″، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وتطرقت المباحثات إلى “مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد الجانبان حرصهما على “تعزيز مختلف جوانب الشراكة بين الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلع بلاده إلى “آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة”، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أبوظبي وقعت اتفاقا مع باريس لشراء 80 طائرة من طراز “رافال” و12 طائرة مروحية من طراز “كاراكال”.

وبدأ ماكرون الجمعة جولة في دول خليجية، تشمل الإمارات وقطر والسعودية، تستمر لمدة يومين، للتباحث بشأن عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات الليبية والملف النووي الإيراني.

الأناضول