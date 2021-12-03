واشنطن – أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قرار لفرض عقوبات على طهران “على خلفية مؤامرة من المخابرات الإيرانية لخطف الصحفية الأمريكية من أصل إيراني مسيح علي نجاد”.

وقال العضوان الديمقراطي بن كاردان والجمهوري بات تومي إن مشروع القرار يسعى لمحاسبة إيران على المؤامرة ومنع أي محاولات خطف أخرى على الأراضي الأمريكية، وذلك بفرض عقوبات واجبة التنفيذ على المتورطين وإجازة عقوبات ثانوية على البنوك التي تتعامل معهم.

وقال كاردان في مؤتمر صحفي مشترك مع تومي ومسيح، التي أكدت أنها غادرت المكان الذي تختبئ فيه لحضور المؤتمر في مبنى الكونغرس: “إذا تجرأتم على محاولة المجيء لبلادنا وخطف مواطن أمريكي، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر أنها فرضت عقوبات على عملاء المخابرات الإيرانية الأربعة الذين يقفون وراء المؤامرة الفاشلة.

ولم تتضح فرص النجاح أمام مشروع القانون، لكن كاردان وتومي قالا إنهما سيفعلان كل ما بوسعهما لإقراره وإرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس جو بايدن.

المصدر: “رويترز”