تخفيض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة

تخفيض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة

ألمانيا – أعادت الحكومة الألمانية تشديد القيود في المسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكورونا، حيث قررت خفض عدد الجماهير بمباريات الدوري الألماني لكرة القدم إلى 50%، بما لا يزيد عن 15 ألفا.

واتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي سيخلفها في المنصب وقادة 16 ولاية ألمانية على عدد من الإجراءات تشمل تخفيض عدد الجماهير في المنافسات الرياضية داخل وخارج القاعات.

ويتعين على الدوري الألماني تقليص عدد الجماهير لتقليل مخاطر العدوى بعد أن سمحت معظم الملاعب في ألمانيا بسعة كاملة تقريبا من المشجعين هذا الموسم.

وأكدت الحكومة الألمانية أن الجمهور مجبر على ارتداء الكمامات مع وجوب إلغاء المنافسات الرياضية في الولايات التي سجلت أعلى معدلات إصابة بالفيروس سريع الانتشار.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني: “يمكن تفهم تحديد عدد الجماهير في الملاعب مؤقتا”.

وأضاف: “تأمل الرابطة في أن يؤدي قرار الحكومة والولايات في تحسن وضع مواجهة الوباء”.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة وسجلت اليوم الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

المصدر: رويترز