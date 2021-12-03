تركيا.. صادرات الدفاع تحقق رقمًا قياسيًا في 2021

تركيا.. صادرات الدفاع تحقق رقمًا قياسيًا في 2021

تركيا – حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقمًا قياسيًا العالم الحالي.

وبفضل نجاحها على الأرض، فإن الاقبال على المنتجات الدفاعية والجوية التركية يزداد في العالم، حيث يسهم أداؤها المتفوق في العمليات داخل وخارج تركيا في زيادة الاهتمام بها وبالتالي زيادة صادراتها.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018، مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6 بالمئة وحققت مليارين و740 مليون و988 ألف دولار .

وسجل صادرات القطاع العام الماضي انخفاضًا بنسبة 16.8 بالمئة جراء تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، وحققت مليارين و278 مليونًا و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام 2021، على الرغم من حقيقة أن تأثير الوباء لم يمر بالكامل بعد، وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، وخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرًا العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار محققة زيادة بنسبة 39.7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقمًا قياسيًا لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليونا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بـ 192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بـ 180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.

جدول أكثر الدول استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية، بين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر/ تشرين الثاني العام الحالي، ونسبة التغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

الدولة 2020 2021 التغيير (بالمئة) الولايات المتحدة الأمريكية 687.402,97 1.032.615,17 50,2 أذربيجان 255.650,17 192.126,50 -24,8 قطر 43.560,63 180.544,44 314,5 الإمارات 188.203,03 161.373,02 -14,3 ألمانيا 144.467,74 142.816,55 -1,1 أوكرانيا 17.589,23 123.193,07 600,4 أثيوبيا 234,94 94.618,05 40172,7 المغرب 505,06 82.786,37 16291,3 فرنسا 20.817,76 64.189,85 208,3 تونس 8.580,90 63.911,45 644,8 بنغلاديش 1.121,62 62.588,88 5480,2 المملكة المتحدة 38.022,42 46.216,62 21,6 الهند 127.254,11 37.683,29 -70,4 تركمانستان 2.410,03 37.536,29 1457,5 الصين 38,94 31.182,23 79982,9 أوزبكستان 1.566,14 29.193,32 1764 رواندا 0,12 28.672,22 23695952,5 هولندا 39.361,32 23.051,61 -41,4 الأردن 1.185,20 21.248,42 1692,8 كندا 15.083,11 20.664,02 37

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