حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ”VAR” و”عين الصقر” ينتهي بتأهل قطر

حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ”VAR” و”عين الصقر” ينتهي بتأهل قطر

قطر – أثارت حالة تحكيمية خلال مباراة المنتخبين القطري والعماني ضمن كأس العرب بكرة القدم كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختلفت بشأنها تقنيتا الـ”VAR” و”عين الصقر”.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأثناء هجمة للمنتخب القطري ارتطمت الكرة في الجزء السفلي من عارضة المنتخب العماني وتابعت سقوطها باتجاه تجاوز خط المرمى قبل أن ترتد بعد ارتطامها بالأرض ويلتقطها حارس عمان.

وأشار حكم المباراة لمتابعة اللعب كون تقنية خط المرمى “عين الصقر” الموجودة على ساعته لم تشر لتجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

وبالفعل تم مواصلة اللعب قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد “VAR” وتؤكد أن الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، وتجاوب حكم اللقاء مع قرار حكم تقنية الفيديو المساعد واحتسب هدفا للمنتخب القطري الذي أنهى اللقاء فائزا بنتيجة 2-1 بفضل الهدف “الجدلي” الذي أهله مبكرا إلى دور الثمانية من البطولة التي يستضيفها على أرضه لغاية 18 ديسمبر المقبل.

ونشرت قناة الكأس القطرية فيديو يثبت صحة الهدف عن طريق صور ثلاثية الأبعاد، ولكن الصور ذاتها تم التشكيك بها على مواقع التواصل الاجتماعي لأن عرض خط المرمى في الصور أصغر من عرض القائم المجاور.

المصدر: RT