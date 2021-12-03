ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي والمصالحة في ليبيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر باريس المنعقد في 12 نوفمبر الماضي برئاسة كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليبيا والأمم المتحدة، أكد على وحدة المجتمع الدولي حول هذا الهدف.

دراغي شدد خلال مؤتمر حوارات المتوسط الملتئم بالعاصمة روما وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة على أن عملية بقيادة ليبية وحدها يمكن أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة في البلاد.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: “نقترب الآن من انتخابات 24 ديسمبر، وهي حدث حاسم بالنسبة للمواطنين الليبيين ومستقبل الديمقراطية في البلاد”، مجددًا النداء بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ملفتًا إلى أنه بهذه الطريقة فقط ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات شرعية ديمقراطية وهذا يسهل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.