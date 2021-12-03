ليبيا- أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات بشأن قضايا مقلقة عديدة بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر الجاري.

“ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رد خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد على أسئلة صحفيين بشأن موقف “أنطوينو غويتيرش” من تصريحات رئيس مجلس الأمن الدولي عبده عباري، حول عدم ملائمة الظروف الراهنة في ليبيا لإجراء الانتخابات.

وقال “دوجاريك”: “السيد أنطونيو غوتيريش أكد لكم أنه ليس ساحرًا ولا نبيًا لكي يعرف ما الذي سيحدث بشأن هذه الانتخابات، ونحن سبق أن قلنا مرارًا من قبل إن هناك العديد من القضايا المقلقة في هذا الصدد”.

وأضاف “دوجاريك”: “يحدونا الأمل أنه بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل تكون الظروف قد تهيأت كي يتمكن الليبيون من الإدلاء بأصواتهم بحرية، لقد انتظروا طويلًا لرؤية مثل هذا اليوم”.