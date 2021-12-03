ليبيا – شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أن ​​التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

دي مايو ذكر مخاطبا في مؤتمر (حوارات المتوسط) اليوم الجمعة بالعاصمة روما، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي انعقد في 12 نوفمبر الماضي، والتي دعت الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ضوء استحقاق 24 ديسمبر الجاري الانتخابي.

ونوه دي مايو بأن مؤتمر باريس، الذي تقاسمت رئاسته كل من إيطاليا وليبيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، أكد أيضًا على أولوية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وعلى ملكية الليبيين لمبادراتهم الوطنية و الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في إطار عملية برلين والأمم المتحدة.