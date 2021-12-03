إسبانيا – تأهل المنتخب الروسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ديفيز للتنس بعد تقدمه على نظيره السويدي بانتصارين دون مقابل في الدور ربع النهائي في العاصمة الإسبانية مدريد امس الخميس.

وحقق الانتصار الأول لروسيا أندريه روبليوف المصنف خامسا عالميا بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على السويدي إلياس يمير المصنف 171 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و5-7 و7-6، خلال ساعتين و11 دقيقة.

أما الانتصار الثاني لروسيا بفئة الفردي فتكفل به دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على السويدي ميكاييل يمير المصنف 94 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

وألغيت مباراة الزوجي بين المنتخبين لأن نتيجتها لا تؤثر على تأهل المنتخب الروسي.

وستواجه روسيا في الدور قبل النهائي بعد غد السبت ألمانيا التي وصلت إلى المربع الذهبي بعد إقصائها بريطانيا.

وفي مواجهة نصف النهائي الثانية يلتقي المنتخبان الصربي والكرواتي.

وستستضيف مدينة مدريد الدورين قبل النهائي والنهائي من النسخة الحالية من البطولة.

يذكر أن المنتخب الروسي توج بكأس ديفيز للتنس في مناسبتين عامي 2022 و2006.

المصدر: rsport.ria.ru