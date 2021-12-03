في مستهل جولته إلى الخليج.. ماكرون يحدد 3 أولويات لها

في مستهل جولته إلى الخليج.. ماكرون يحدد 3 أولويات لها

فرنسا – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جزءا من أمن فرنسا موجود في الشرق الأوسط، ما يستدعي العمل على حل الأزمات التي تولد عدم الاستقرار والإرهاب.

وكتب ماكرون عبر “تويتر” اليوم الجمعة، بالتزامن مع جولة خليجية تقوده إلى الإمارات وقطر والسعودية: “جزء من أمننا موجود في الشرق الأوسط، ولذلك نعمل على حل الأزمات التي تولد عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة”.

وأضاف: “علينا الاستمرار وتعميق وتوضيح ما يجب أن يكون، والتحدث إلى جميع من يمكنه المساهمة” في التوصل لحل.

وتابع: “الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التطرف، والترويج لجاذبية فرنسا – هذه 3 أولويات أحملها إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية”.

وبدأ اليوم ماكرون جولة دبلوماسية وتجارية إلى دول الخليج الثلاث، على رأس وفد يضم أكثر من خمسين من رجال الأعمال ومدراء المؤسسات.

وتدوم الجولة حتى مساء غد السبت يلتقي خلالها قادة هذه الدول لتوقيع عقود هامة ومناقشة “المساهمة في استقرار المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج”، حسب الهدف الذي لخصه الإليزيه.

وسبق أن أعلن الإليزيه أن فرنسا والإمارات اتفقتا على توريد 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز “رافال”، إضافة إلى 12 مروحية نقل عسكري من طراز “كاراكال”، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 17 مليار يورو.

المصدر: RT