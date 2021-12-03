كأس العرب.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة البحرين والعراق

كأس العرب.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة البحرين والعراق

قطر – حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مواجهة المنتخب البحريني ونظيره العراقي، الجمعة، على استاد الثمامة في قطر، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في مسابقة كأس العرب 2021.

وبهذا التعادل اقتنص منتخب البحرين بقيادة مديره الفني البرتغالي هيليوا سوزا، النقطة الأول له بالبطولة بعد أن خسر الجولة الأولى بهدف نظيف أمام قطر.

فيما أصبح رصيد منتخب العراق، بقيادة مديره الفني زيليكو بيتروفيتش، نقطتين، بعد التعادل الثاني له في البطولة، حيث تعادل بالجولة الأولى مع عمان.

ويتصدر منتخب قطر، المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، علما بأنه سيواجه بعد قليل نظيره العماني على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية.

المصدر:RT