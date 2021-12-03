ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إنه في ظل التجاهل للقانون والأحكام الدستورية التي يقررها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كورقة دستورية وقرارات مجلس الأمن، لن يكون هناك رضا من أي طرف من الأطراف المتنافسة على الرئاسة.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “الأمر يرتبط بالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية، حيث أنها لم يكن لها أساس دستوري، وهو ما يجعل كل طرف يجد السبب الذي يتناسب معه لرفض الانتخابات، إذا ما استبعد قبل الاقتراع، أو إذا لم ينجح أمام منافسيه”.