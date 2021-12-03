ليبيا – تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجهات النظر مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في ستوكهولم أمس الخميس حيال ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ناقش وزيرا الخارجية، القضايا الثنائية الرئيسية، إضافة إلى تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة ما وراء القوقاز”.

وأضاف البيان: “نوقشت إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة للتسوية البوسنية وجرى تبادل لوجهات النظر حيال سوريا وليبيا وأوكرانيا”.