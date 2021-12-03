إنجلترا – أثار تصرف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الجدل، بعدما سجل ثنائية في شباك أرسنال 3-2 امس الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعند الدقيقة 88 قرر مايكل كاريك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد استبدال النجم البرتغالي بأنتوني مارسيال، ليقرر رونالدو بعدها مغادرة أرض الملعب عقب التبديل مباشرة وعدم الانتظار لنهاية المباراة كما جرت العادة.

ورغم وصوله إلى رقم تاريخي ببلوغه 801 هدف في مسيرته، إلا أن رونالدو البالغ 36 عاما، قرر تجاهل الأمر للتركيز على المباراة المقبلة لفريقه، بدلا من الاحتفال بالفوز ورقمه القياسي.

وكتب “الدون” عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة مباشرة: “تركيزنا منصب بالفعل على المباراة المقبلة، وليس هناك وقت للاحتفال!”.

مضيفا: “انتصار اليوم كان مهما للغاية للعودة للمسار الصحيح، لكن لا يزال هناك طريق طويل حتى الوصول لهدفنا المنشود”.

وختم: “أهنئ جميع زملائي على الروح العظيمة التي أظهروها الليلة، وشكر خاص للغاية لمشجعينا، لم نكن لنحقق ذلك بدونكم”.

ورفع رونالدو عدد أهدافه خلال مسيرته إلى 801 هدف، منها 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي و130 هدفا مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: “وكالات”