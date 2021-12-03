ليبيا – أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن روسيا وليبيا بحثتا الأربعاء، خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عامًا.