ليبيا – أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن روسيا وليبيا بحثتا الأربعاء، خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عامًا.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ناقش الطرفان خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني برئاسة وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، ووزير النفط والغاز، محمد عون”.
وترأس الاجتماع نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي الخارجي وتطوير أسواق الوقود في وزارة الطاقة، ألكسندر تولباروف، والقائم بالأعمال الليبية في روسيا، صالح إحسونا.