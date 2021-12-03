ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية عن الشروع بتحقيقات مع شبكة جريمة منظمة لغسيل الأموال تضم ليبيين ومالطيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن من تم اعتقالهم يشتبه في غسيلهم أموالًا بقيمة 20 مليون يورو، مؤكدًا أن الشرطة المالطية تستعين بمنظمة الشرطة الأوروبية “يوروبول” لمساعدتها في التحقيقات، فضلًا عن ولايات قضائية أجنبية أخرى شريكة.

وتابع التقرير: إن الشبكة تتألف من 7 أشخاص من أصول ليبية ومالطية تم اعتقالهم في الـ29 من نوفمبر الماضي، مبينًا أن هؤلاء يشتبه بقيامهم بغسل الملايين من الأموال غير المشروعة من خلال 5 شركات في مالطا كانت هذه الشبكة تسيطر عليها.

وأضاف التقرير: إن معظم الأموال تم إرسالها إلى تركيا باستخدام شركات صرافة ونظام حوالات غير رسمي. مؤكدًا أن التحقيق جارٍ لتحديد مصدرها المكتسب عن طريق غير شرعي، ويعتقد أنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجرائم الجنائية الأخرى.

ترجمة المرصد – خاص