مصر – حذر أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي في مصر شاكر أبو المعاطي، من عدم الاستقرار المناخي خلال فترة شتاء 2022.

وأرجع ذلك بسبب التغير المناخي الذي يتعرض له العالم كله، مضيفا أن أكثر المحافظات التي تتعرض للبرودة الشديدة، هي المناطق الساحلية، كما سوف تظهر في هذه المناطق بعض الاضطرابات المناخية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد دخول فصل الشتاء، حيث تتساقط الأمطار في أماكن متفرقة.

وأضاف أبو المعاطي، أن التغيير المناخي أثر أيضا على مناطق صعيد مصر، وسوف نجد مناطق الصعيد تتعرض لبرودة شديدة هذا العام، كما حدث الشهر الماضي في محافظة أسوان من تساقط السيول والثلوج، ويعود إلى ظاهرتين مناخيتين مؤثرتين بقوة على المناخ وهما “النينو واللانينا”.

وأكد أن فصل الشتاء سوف يبدأ في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد بعد 19 يوما من الآن، وأن مختلف محافظات مصر معرضة إلى اندفاع من الكتل الباردة ومنخفضات عبر شرق أوروبا نحو منطقة الشرق المتوسط لتحظى مصر بالأمطار والثلوج على دفعات

ولفت إلى أن هناك فرصا لبناء منطقة ضغط جوي مرتفع، قد تمتد لتشمل حوض البحر المتوسط كاملاً، لنتأثر بأجواء مشمسة قد تكون دافئة أو باردة ولكن أقرب إلى الجفاف بشكل عام، وطالب من المواطنين توخي الحذر خلال فصل الشتاء المقبل سواء المزارعين أو الصيادين لتغيير الطقس خلال فصل الشتاء.

من جانبها، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالمحافظات، استعداد لموجة التقلبات الجوية وإعلان حالة الاستعداد والتأهب بكل شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة، التى تشهدها بعض المحافظات، بالإضافة لتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة، وفرق التشغيل والصيانة، بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة، والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

المصدر: الوطن