ألمانيا – أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في إفادة صحفية، إن أنغيلا ميركل ستتنحى عن منصب المستشارة الألمانية بعد أن يتم انتخاب أولاف شولتس لشغل منصب المستشار.

ومن المقرر أن تتم عملية انتخاب المستشار الجديد، في البرلمان الألماني المنتخب يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأضاف المتحدث: “ستنتهي مهام ميركل كمستشارة، مع انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس المقرر يوم الأربعاء، وبعد ذلك ستنتهي ولايتها، مع ظهور مستشار جديد في ألمانيا”.

وأعاد المتحدث إلى الأذهان، أن أنغيلا ميركل ستترك العمل السياسي بعد تنحيها عن منصب المستشار.

المصدر : نوفوستي