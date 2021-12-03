لبنان – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه مستمر في رئاسة الحكومة، مشددا على أن “الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا”.

وفي حديث لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، أوضح ميقاتي أن “الحكومة لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة”، مشيرا إلى أنه “بعد حوالي 20 يوما من تشكيل الحكومة تعطلت بسبب ما حدث في أحداث الطيونة وإصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، حيث لدينا في الدستور المجلس الأعلى وهي محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية إضافة إلى 7 نواب”.

وحول خياراته الحالية للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، قال ميقاتي: “أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحدا في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني ربما استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا”.

وعن العلاقات اللبنانية الخليجية، شدد على أن “لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات”، مجددا رغبة بلاده في إقامة أفضل علاقات مع دول الخليج لأن “لبنان يشعر بالأمان حينما يكون الأخ الكبير بجانبه”.

وأضاف: “لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط