ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على هامش زيارته إلى موريتانيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء تدارس سبل إحياء اتحاد المغرب العربي وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الـ5 لدورها الفاعل بالمنطقة، فضلًا عن التأكيد على عمق العلاقات الليبية الموريتانية وطرق تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الملفات ذات الاهتمام المشترك في عديد المجالات، من خلال اللجنة المشتركة الليبية الموريتانية فضلًا عن دعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن اللافي والغزواني شددًا على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة بوصفها طريق استقرار ليبيا.