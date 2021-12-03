ليبيا – أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني خلال لقائه في روما الخميس مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر، عن الأمل في أن تضمن أخيرًا الانتخابات الليبية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر ليبيا مستقرة وموحدة، مقدمًا شكره للنمسا على المساهمة في عملية إيريني الأوروبية.

الوزير الإيطالي أبدى -بحسب ما جاء في مذكرة صدرت في روما في أعقاب اللقاء- وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية عن أمله في أن يتم تعزيز عملية إيريني من منظور تدريب القوات البحرية الليبية وخفر السواحل، للمساهمة في السيطرة على تدفقات الهجرة مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص.